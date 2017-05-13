Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in şehit düştüğü kaza ile ilgili kafalardaki soru işaretleri cevabını bulmadı. Alper’in makam aracını hafriyat yüklü kamyonla ezen şoför Uğur T.’nin 2019 yılına kadar ehliyetine el konulmuş olması, şoförün ‘Dur’ işaretine uymaması, şehit savcının kaza bölgesini güzergâh olarak ayda bir defa kullanması ve korumasının “Önden beyaz bir araba geçiyor, arasından siyah bir araba geliyor. Şoförün durması lazım. Burada şüpheli bir durum var” şeklindeki açıklaması suikast ihtimalini güçlendirdi. Şoför hakkında derinlemesine soruşturma yürüten savcılar, henuz tatmin edici bir açıklama yapmadı.

KAMYONUN SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Ancak şoförle ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı. Uşak’ın Beylerhanı nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen kamyon şoförü Uğur T.’nin, 26 yıl önce tecavüz suçundan cezaevine girdiği, eşinden ayrıldığı, bir dönem taksicilik yaptığı, içki ve uyuşturucu müptelası olduğu, Denizli’ye de kazadan 10 gün önce geldiği iddia edildi. Şoförün sabıkalı olması “Suikast için biçilmiş bir kaftan” yorumlarına sebep oldu. Kamyonun sahibi Z.A. da dün gözaltına alındı. Türkiye yakın tarihte önemli birçok kişiye yapılan suikastlarla sarsıldı. Bakan Adnan Kahveci, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Vali Recep Yazıcıoğlu karanlık bir kazaya kurban gitti. Türkiye’yi sarsan Susurluk skandalı bir kamyon kazası ile patlak verdi. Bu kurbanların bazılarında FETÖ parmağı çıktı. Güvenlik uzmanları, Başsavcısı Mustafa Alper’in de FETÖ’ye karşı amansız bir mücadele verdiği için şehit edilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

ŞÜPHELİ BİR KAZA

Bunlardan biri olan Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu “Kamyon kazası bana Türkiye’de ‘gladyo’ tipi bir yapının yapmış olduğu bir eylem gibi geliyor” dedi. Orakoğlu şunları söyledi: Yargıdan bir açıklama gelmedi. Savcımız, Denizli’de 15 Temmuz darbe girişimine çok ciddi bir şekilde karşı çıktı. FETÖ’nün 90’lı yıllardan itibaren gladyo yapısının olduğunu ve birçok cinayette parmağının bulunduğunu biliyoruz.

GEÇMİŞTE ÖRNEĞİ ÇOK

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da şu değerlendirmede bulundu: Bu geçmişte yaşanan siyasi cinayetlere benziyor. Türkiye’de bir takım kırılmaların amaçlandığı gösteren bir emare var. Bunun ciddi şekilde araştırılması, delil ve bilgi elde edilmesi gerekiyor. Rahmetli savcının yüklenmiş olduğu çok önemli bir misyon var. O misyonu üstlendiği sırada böyle bir olayla karşı karşıya kalması dikkat çekici. Bir manipülasyonla mı hayatını kaybetti yoksa doğal yollarla mı oldu güvenlik kuvvetleri bunu mutlaka araştırıyordur. O mücadelede bir takım baskılarla veya yönlendirmelerle karşı karşıya kalmamız söz konusu olabilir. Hedef şaşırtma maksatlı da olabilir.