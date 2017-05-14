Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roketsan tarafından geliştirilen KAAN Füzesi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine tesliminden önceki son test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Atış, IDEF 2017 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından canlı bağlantıyla takip edildi.

KAAN Projesi kapsamında uzun menzilli karadan karaya güdümlü füzeler, fırlatma araçları, komuta kontrol araçları ve bakım araçları milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlandı ve üretildi. Kazanılan tüm bu imkan ve kabiliyetlerle hassas şekilde hedefine ulaşabilen, yüksek vuruş gücüne sahip, güvenilir, lojistik desteklenebilirliği yüksek bir uzun menzilli füze ve silah sistemi elde edilerek, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırıldı.

YUNANİSTAN'I "KAAN" KORKUSU SARDI

Yunanistan'ın medyası Türkiye'nin milli füzesi KAAN'ı manşetlere taşındı. Sinop'ta gerçekleştirilen deneme testi Yunanistan'ı tedirgin ederken ülkede Türkçe yayın yapan Birlik gazetesi Yunan basının geçtiği haberleri derledi. Yunanistan basını füze denemesini analiz ettiği haberlerinde Yunan askeri ve siyasi kadroların şokta olduğu dikkat çekti. Yunan basını "Türkiye, Atina'yı vuracak güce ulaştı" haberiyle okuyucularına duyururken Yunan ordusunun stratejilerini değiştirmesi gerektiği analizinde bulundu.

İzmir ile Yunanistan arası yaklaşık 230 kilometre. KAAN füzesinin menzili ise 280 kilometre.