Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da silahlı çatışma sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da silahlı çatışma sonucu şehit edilen Jandarma Astsubay Çavuş Elçin'in ailesine bir telgraf göndererek, başsağlığı diledi.
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
14.05.2017 - 17:41 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’da silahlı çatışma sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Elçin'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Hatay,
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