Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da silahlı çatışma sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in ailesine taziye telgrafı gönderdi.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da silahlı çatışma sonucu şehit edilen Jandarma Astsubay Çavuş Elçin'in ailesine bir telgraf göndererek, başsağlığı diledi.