Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti, 3. Olağanüstü Büyük Kongresini 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonunda saat 10.00’da yapacak. Kongrede tek aday olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte kurucusu olduğu partinin yeniden genel başkanı olacak. AK Parti’de bu değişiklikten sonra asıl dönüşüm başlayacak. Parti kadroları ve teşkilatlarında değişiklikler yapılacak.