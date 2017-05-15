AK Parti, 3. Olağanüstü Büyük Kongresini 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonunda saat 10.00’da yapacak. Kongrede tek aday olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte kurucusu olduğu partinin yeniden genel başkanı olacak. AK Parti’de bu değişiklikten sonra asıl dönüşüm başlayacak. Parti kadroları ve teşkilatlarında değişiklikler yapılacak.
Olağanüstü Büyük Kongre programı açıklandı
15.05.2017 - 15:23 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresinin duyurusu yapıldı.
Etiketler : AK Parti,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,kongre,
473663 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/473663.aspx
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