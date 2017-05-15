Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince  PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine  yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

  Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  "İlimiz merkez Akbulut köyü Erziki Köprüsü mevkisinde patlama olduğu  bilgisi üzerine yapılan incelemede, yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı  infilak etmesi sonucu bir bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale gelmiştir.  Bununla birlikte 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği  (parçalanmış), 3 el bombası, 2 RPG-7 anti tank mühimmatı ve roketatar sevk  fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü (parçalanmış), el yapımı patlayıcı yapımında  kullanılan telsiz (parçalanmış) ele geçirilmiştir."

Olayda, ikinci bir teröristin yaralı olarak kaçtığının tespit edildiği  kaydedilen açıklamada, kaçan teröristin etkisiz hale getirilmesi için bölgede  operasyon başlatıldığı bildirildi.