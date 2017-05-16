Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman haber ajansı dpa, Türkiye ile Almanya arasında yeni bir ‘İncirlik krizi’nin daha patlak verdiğini açıkladı. Terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadeledeki mevcut duruma ilişkin bilgi almak ve Alman askerlerinin çalışma şartlarıyla ilgili gözlemlerde bulunmak üzere İncirlik Üssü’nü ziyaret etmek için Türk hükümetinden izin talebinde bulunan Alman heyete Ankara’dan olumsuz cevap geldi. Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve komisyon üyelerinden oluşan heyetin bugün gerçekleşmesi planlanan ziyarete “FETÖ’cü darbecilerin himaye edilmesi ve iltica hakkı tanınması” gerekçesiyle izin verilmediği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, talebin “bu süreçte uygun görülmediğini” ifade etti. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert, ziyaretin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek “İncirlik’ten çekilmek için alternatif lokasyonlarla ilgileneceğiz” dedi. Akşam saatlerinde ise Başbakan Merkel “Alman askerleri için İncirlik dışındaki alternatifleri değerlendirmek zorundayız. Ürdün seçeneklerden biri” diye konuştu. Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü ‘en iyi teklifi’ Ürdün’ün verdiğini belirtirken, alternatifler arasında Kuveyt ve Kıbrıs’ın da yer aldığını kaydetti.



İLK KRİZ 2016’DA YAŞANMIŞTI

Almanya, 2 Haziran 2016’da sözde Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelemiş, Türkiye de bunun karşılığında Alman vekillerinin İncirlik’teki askerleri ziyaret etmesine izin vermemişti. Almanya’nın söz konusu üste yaklaşık 260 askeri bulunuyor.