Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA - En üst seviyede güvenlik tedbirinin alınacağı kongrenin ana teması “Yeni Atılım Dönemi” olacak. AK Parti’nin Türkiye siyasetine girdiği 2001 yılından bu yana Türk demokrasisini geliştirdiği, gerçekleştirdiği reformlarla değişimin öncüsü olduğuna dikkat çekilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci AK Parti Genel Başkanlığı döneminde değişim ve reformların devam ederek Türkiye’nin yeniden atılıma geçeceği vurgulanacak. Kongrede birlik ve beraberlik tablosu çizilecek. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve kongreye gelirse eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sahneye beraber çıkarak salonu birlikte selamlayacak. Abdullah Gül kongreye gelmez ise birlik selamını Erdoğan, Yıldırım ve Davutoğlu üçlüsü verecek. Eski ve yeni genel başkanlar bu selamla, hem parti içine hem de parti dışına AK Parti’nin ‘tek vücut’ olduğu mesajını verecek.



5 BİN POLİS GÖREV YAPACAK

Kongrede en üst seviyede güvenlik protokolü uygulanacak. Güvenliği çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekât ekipleri başta olmak üzere 5 bin polis sağlayacak. Kongre süresince bir polis helikopteri de sürekli uçarak, yerdeki birimlerin koordinasyonuna yardımcı olacak. Vatandaşlar ve basın mensupları 3 aşamalı aramadan geçirilerek Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu’na alınacak. Salona giren herkesin tek tek fotoğrafı çekilecek. Engelli vatandaşlar salona kolay ulaşımı ve salon içinde rahat hareket etmesi için özel tedbirler alındı. Kongreyi yerli ve yabancı bine yakın basın mensubunun takip etmesi bekleniyor. Kongre konuşmaları İngilizce, Arapça ve Almanca’nın da aralarında bulunduğu bir çok dilde simültane olarak tercüme edilecek.