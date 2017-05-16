Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok Avrupa ülkesinde yıllardır uygulanan ‘esnek çalışma saatleri’ modeli Türkiye’de de artık hızla yayılıyor. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde çalışanların motivasyonunu yükseltmeyi hedefleyen dev şirketler, çalışma saatlerini teker teker değiştiriyor. Eskiden sabah 9.00 akşam 18.00 olan çalışma saatleri artık, 8.30–17.30, 07.30-16.30 ve 07.45–16.45 olarak değişiyor. Şirketler böylece çalışanlarının trafikte zaman kaybetmesini önlerken, motivasyonlarını da yüksek tutuyor.

EN BÜYÜK NEDEN TRAFİK

Şirketlerin iş saatlerini değiştirmesindeki en önemli etken ise trafik. Türkiye’de trafiğin en yoğun olduğu üç il İstanbul, Ankara ve İzmir olarak gösteriliyor. Ancak birçok şehirde de artık akşam ve sabah saatlerinde yoğun trafik yaşanıyor. İstanbul’da trafik sabah saat 06.30 itibariyle başlıyor. İlk yoğunluk köprülerin Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş güzergahlarında yaşanıyor. Saat 07.00 itibariyle İstanbul’da birçok ana arterde trafik artıyor. Saatler 08.00’i gösterirken zirve yapıyor. En sıkışık zaman aralığı 7.30-9.00 arası olarak gösteriliyor. Ankara ve İzmir’deki yoğunluklar ise İstanbul’a kıyasla 30-40 dakika daha sonra gözleniyor ve 8:30’da zirve yapıyor. En çok 8.00-9.00 arasında yoğunluk oluyor. İstanbul’da akşam yoğunluğu ise saat 18.00-19.30 arasında yaşanıyor. Saatler 19.00’ı gösterirken ise merkezi yollarda trafik adeta durma noktasına geliyor. İzmir’de 18.50, Ankara’da ise 18.40 akşam yoğunluğu en üst seviyeye ulaşıyor.

3 SAAT YOLDA GEÇİYOR

Bugün İstanbul’da yaşayan ve işine gitmek için Avrupa yakasına geçmek zorunda olan bir çalışan sabah 09.00’da işinde olabilmek için evden 07.30’da çıkmak zorunda kalıyor. Aynı çalışan 18.00’da işinden ayrıldıktan sonra 19.30’da evine ulaşıyor. Yani günün 3 saatini trafikte geçirebiliyor. Şirketler de bu durumun önüne geçmek için çalışma saatlerinde değişikliğe gidiyor. Şirket yetkilileri, “Esnek çalışma saatlerini uygulamamızın başlıca nedeni, çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini sağlamalarına yardımcı olabilmek, yoğun trafik saatleri ve kişisel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayabilmek. Her çalışanın ihtiyaçlarının, beklentilerinin ve motivasyonlarının birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Esnek çalışma saatleri de bu bilinçle oluşturduğumuz uygulamalardan biri. Herkes gibi çalışanların da özel hayatları ve iş dışında sahip oldukları başka sorumlulukları var” diyor.

HÜRRİYET