Valilikten yapılan yazılı açıklamada, drone'ların hava sahasını  kullanım usullerinin belirlenmesi, ayrıca bu araçların emniyetli ve etkin  kullanılabilmesinin yanı sıra uçuş emniyetsizlikleri ve kaza kırımlarına  sebebiyet verilmemesi bakımından da son derece önemli olduğu belirtildi. Uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde  sınıflandırılan drone'ların son dönemde gazetecilik, TV dünyası, spor, yarış,  seyahat, film sektörü gibi birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların  kurumsal faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla da kullanıldığına değinilen  açıklamada, bu hava aracının kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından  kontrol ve denetim altında bulundurulmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.  

Bu araçların başta terör örgütleri olmak üzere, iç ve dış mihraklar  tarafından sansasyonel etki oluşturabilecek saldırılar ve özel hassasiyete sahip  yer ve bölgelerin tespitinde de kullanılabileceğine işaret edilen açıklamada, şu  ifadeler kullanıldı:

"Bu nedenlerde Antalya'da faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve  kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca her ne amaçla olursa olsun yapılacak  İHA/drone kullanımları öncesinde emniyet müdürlüğünün uygun görüşü, Sivil  Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Temsilciliğinin bilgisi ve Valilik makamının  izni alınacak. İzin alınmadan yapıldığı tespit edilen drone kullanımlarında  mahalli kollukça drone'lar düşürülecek ve kullananlar hakkında da mevcut  mevzuatta tanımlanan cezai yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanacaktır."