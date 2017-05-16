Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu sloganın AK Parti kongresi için hazırlanan 6 slogan arasında yer almayacağı öğrenildi. Nedenini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş açıkladı. Ataş, "O tür şeylere sayın Cumhurbaşkanımız sıcak bakmıyor. Biz Cumhurbaşkanımız ve partimizin benimsediği sloganları değerlendireceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, grup kürsüsünden 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü Kongre'nin ana sloganının "Milletle birlikte, yeni hedeflere" olacağını açıklamıştı. Kongrede AK Parti'nin dünden bugüne geçmişi, Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın yol arkadaşlığının anlatılacağı sinevizyon gösterimi olacak. Kongreye eski yeni tüm isimler davetli. Tüzük değişikliğinin ayrıntıları ise o gün netleşecek.

HABERTÜRK