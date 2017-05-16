Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Trump, görüşme öncesi, "Erdoğan ile uzun ve zorlu görüşmemiz olacak. Türkiye ile başarlı ve güçlü ilişkilerimiz var." dedi.