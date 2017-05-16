Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı. Trump, görüşme öncesi, "Erdoğan ile uzun ve zorlu görüşmemiz olacak. Türkiye ile başarlı ve güçlü ilişkilerimiz var." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray’da
16.05.2017 - 20:42 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’la görüşmek üzere Beyaz Saray’a geldi. Kritik konuların konuşulacağı görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,donald trump,
474049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474049.aspx
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