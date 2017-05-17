Alınan bilgilere göre, ilçenin Topçudeğirmeni bölgesinin kırsalında bir grup PKK’lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. Operasyonun devam ettiği belirtildi.
Van’da 1 terörist öldürüldü
17.05.2017 - 14:05 | Son Güncelleme: 17.05.2017 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Gürpınar ilçesinde çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü.
Etiketler : van,çatışma,PKK,
474252 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/474252.aspx
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