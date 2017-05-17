Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, ilçenin Topçudeğirmeni bölgesinin kırsalında bir grup PKK’lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü. Operasyonun devam ettiği belirtildi.