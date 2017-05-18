Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETiNER ÇETiN Ankara - Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncelikli gündem konusu ABD yönetiminin 11 aydan bu yana YPG’ye verdiği silahlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretine az bir zaman kala PYD’ye ağır silah yardımı öngören düzenlemeyi imzalayan ABD Başkanı Trump’a duyulan rahatsızlığı iletti.

ABD’deki görüşmelerde, YPG-PKK’nın elde ettiği bu silahlarla Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleri için ciddi sıkıntılar oluşturacağı uyarısında bulunan Ankara’ya silahların denetimi konusunda bazı garantilerin verildiği kaydedildi.

Görüşmelerde, Rakka’ya giden silahların türü ve sayısı konusunda gözlem timlerinin sürecin içinde yer alması konusu da gündeme geldi. Washington’un konuya sıcak baktığı öğrenildi. ABD’nin, silahlardan çok, mühimmat konusunda Ankara’yı sık sık bilgilendireceği ve gözlem subaylarının süreçte yer alabileceği kaydedildi.



RAHATSIZLIK İLETİLDİ

Rakka operasyonu öncesinde Pentagon’un son iki yıldan bu yana PYD-YPG ile temas hâlinde olması ve PKK ile ABD arasında iş birliği görüntüsü verilmesinden duyulan rahatsızlığın iletildiği görüşmede, Washington yönetiminin “Rakka’da YPG’ye ihtiyaç var. Ama Rakka asla Menbiç olmayacak” mesajını verdiği öğrenildi.

Görüşmelerde, Rakka operasyonunun tamamlanmasının ardından kentin asli unsurlarına devredileceği Ankara’ya iletildi. Washington yönetiminin operasyonlar süresince gözlemcilerin süreci takip etmesine de sıcak baktığı bildirildi.



Dünya basını zirveyi böyle gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme dünya basınında da geniş yer aldı. ABD basınında Trump’ın Türkiye’ye yönelik övgüleri ön plana çıkarken, Rus basını Trump’ın Türkiye’yle NATO’nun ortaklığını ve iki ülkenin Soğuk Savaş döneminde Sovyetlere karşı aynı blokta yer almasının altını çizdiğini manşetlerine taşıdı.

ABC News: Trump ve Erdoğan, ABD’nin Kürtleri silahlandırma kararına rağmen ipleri koparmadı. İki lider, askerî ve ekonomik alanda iş birliğini yeniden kurma kararı aldı.

DW (Almanya): Trump, Ankara’yı kızdıran SDG’yi silahlandırma kararından açıkça bahsetmekten kaçındı.

Le Figaro (Fransa): Trump ve Erdoğan, buzları eritmeye çalıştı.

Express (İngiltere): Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı müttefik ilişkileri ve terörle mücadele ortaklıkları nedeniyle övdü.

Jerusalem Post (İsrail): ABD’nin Suriye’de Kürtleri silahlandırma kararından sonra gerilen tansiyonu yatıştırdı. Trump, Türkiye ile iyi ilişkilerin her zamankinden daha iyi olacağını söyledi.

Economic Times: Trump ve Erdoğan, dostluklarını Kürtlerin silahlandırılmasına rağmen güçlendirmeye yemin etti.