Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Dokunulmazlıklarının kaldırılacağını anlayınca geçen yıl Mayıs ayı başında yurtdışına kaçan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer’le ilgili, Meclis tarihinde ilk kez “devamsızlık” nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yaptırımı uygulanacak.

HDP’li Sarıyıldız ile Hezer hakkında çok sayıda fezleke bulunuyor. Sarıyıldız’ın aracında terör örgütü için silah taşıdığı iddiası gündeme gelmiş, daha sonra hakkında soruşturma açılmış ve dokunulmazlığının kaldırılması talep edilmişti. Hezer’in ise Ankara Merasim Sokak’taki saldırıyı düzenleyen canlı bombanın evine taziyeye gitmesinin yanı sıra birçok suçtan fezlekesi bulunuyor. TBMM’de geçen yıl, diğer HDP’li milletvekilleri ile birlikte bu iki ismin de dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Ancak Sarıyıldız ve Hezer, dokunulmazlıklarının kaldırılacağını anlayınca 2016 Mayıs başında yurtdışında kaçmışlardı. Yaklaşık bir yıldır Meclis çalışmalarına katılmayan bu iki ismin devamsızlık nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi gündeme geldi.

STRESTEN GELEMİYORMUŞ!

Geçtiğimiz günlerde, HDP’li vekillerin devamsızlık durumunu değerlendirmek üzere AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu başkanlığında bir alt komisyon kurulmuştu. Sarıyıldız, Meclis çalışmalarına katılmaması konusunda, Almanya’dan alınmış bir sağlık raporu gönderdi. Raporda Sarıyıldız’ın karaciğer rahatsızlığı yaşadığı, sağlığının uzun süreli seyahate elverişli olmadığı, ‘stresli ortamda bulunmaması gerektiği’ gibi bilgilere yer verildi. Hezer’in ise TBMM yönetimine bir yazı göndererek, parti tarafından yurt dışında görevlendirildiğini bildirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Hezer ve Sarıyıldız’ın bu mazeretleri kabul görmedi.

SON SÖZ GENEL KURUL’UN

Alt komisyonun hazırlayacağı devamsızlık raporu kapsamında TBMM Başkanlık Divanında önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak. Divan’da HDP’li vekillerin Meclis’e devamsızlıkları nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi kararının alınmasına kesin gözüyle bakılıyor. Divan’dan çıkacak karar, Meclis Genel Kurulunda da onaylanırsa, bir yıldır kaçak olan iki ismin milletvekilliği düşecek. Geçtiğimiz günlerde de HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ ile HDP Milletvekilli Nursel Aydoğan’ın milletvekillikleri aldıkları cezalar nedeniyle düşürülmüştü.

ÇALIŞMADAN MAAŞ ALIYORLAR

Hezer ve Sarıyıldız, bir yıldan fazla bir süredir Meclis çalışmalarına katılmamalarına rağmen, milletvekillikleri düşürülmediği için maaş almaya devam ediyorlardı. Bir milletvekili 2017 yılı için aylık 17 bin liranın üzerinde maaş alıyor. 2016 yılı için bu rakam 16 bin lira civarındaydı. Bu kapsamda, kaçak iki HDP’li vekile yaklaşık bir yıldır toplamda 400 bin liraya yakın maaş ödemesi yapıldı.

ZANA’NIN MAAŞI BLOKE EDİLİYOR

Öte yandan 1 Kasım seçimlerinden sonra milletvekili mazbatasını alan ancak Meclis’te yemin etmediği için hiçbir yasama faaliyetine katılamayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’ya maaş ödenmediği öğrenildi. Meclis yönetimi konuyla ilgili olarak “Leyla Zana yemin etmediği için tam anlamıyla milletvekilliği başlamış olmuyor. Bu nedenle özlük hakları da işletilmiyor. Yani, Zana’nın adına olan ödenek ve yolluk gibi ücretler Meclis tarafından bloke ediliyor” dedi.