Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacağı AK Parti’nin olağanüstü kongresinde, parti yönetiminde yapılacak değişiklik, bundan sonra izlenecek stratejinin de habercisi olacak. AK Parti’nin yarın yapılacak olağanüstü kongresinde partinin en yetkili karar organı olan Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) ‘Çok kritik’ değişiklikler yapılacağı belirtiliyor. AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım arasında kongreye ilişkin önemli bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede, Erdoğan’ın MKYK’da yer alacak bazı isimlere ilişkin Yıldırım’ın ‘görüşünü’ aldığı belirtildi. Erdoğan’ın da dün sabahtan itibaren MKYK listesi üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Erdoğan’a AK Partili tüm milletvekillerinin özgeçmişleri, referansları ve yaptıkları çalışmalara ilişkin ayrıntılı bir rapor sunulduğu da belirtildi. Ayrıca, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı yapan bazı isimleri de MKYK’ya alabileceği kulislerde konuşuluyor.

YENİ DÖNEMİN KODLARI

Olağanüstü kongrede yapılacak parti yönetimi değişikliği ile hemen ardından önümüzdeki hafta beklenen Bakanlar Kurulu değişikliği Erdoğan’ın bundan sonra izleyeceği stratejiye ilişkin mesajlar da içerecek. AK Parti kulislerinde, özellikle MKYK’da ‘Tecrübe ve gençlerin enerjisini’ birleştiren bir yapının oluşturulacağı, kabinede ise ‘icraat odaklı, Erdoğan’a ayak uyduracak’ isimlerin yer alacağı değerlendirmesi yapılıyor.

SORUN ALANLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, referandum sonuçları ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarında vatandaşın gündeme getirdiği ‘sorun alanları’ tek tek tespit edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti yönetimi ve yeni kabine 2019 seçimlerine giderken, bu sorun alanlarını ortadan kaldırmaya odaklanacak. ‘Demokrasi, değişim, reform’ paketi hayata geçirilecek. Orta direk güçlendirilecek. Toplumun taleplerine cevap veren adımlar atılacak.