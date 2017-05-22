Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’dan 11 - 21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgüt’nün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman, Tunceli) teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu kapsamda; Şırnak / Beytüşşebap, Bestler-Dereler, Hakkari / Yüksekova, Diyarbakır-Silvan-Lice-Kulp, Erzurum / Şenkaya, Ardahan / Göle, Bingöl, Muş, Hatay / Amanoslar bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar icra edilmiştir.



İcra edilen operasyonlarda; 93 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 adet 60 mm havan, 12 uçaksavar makinalı tüfek, 313 piyade tüfeği, 4 keskin nişancı tüfeği, 5 roketatar, 6 Law ve 597 el bombası ele geçirilmiştir. 53 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiş, yaklaşık 2.300 kg amonyum nitrat, 30 kg. patlayıcı, 150.000’in üzerinde hafif silah mühimmatı, 229 adet havan(82 mm ve 60 mm) mühimmatı, 439 adet roketatar mühimmatı, çok miktarda El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 71 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü’nün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde; 500 kg kubar esrar, yaklaşık 52 kg. uyuşturucu ve 37.000 paket kaçak sigara ile etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8.755 kişi yakalanmıştır” denildi.

TSK, devam eden operasyonlar kapsamında, 7 kahraman Türk askerinin şehit olduğunu, 27 kahraman askerinde yaralandığını duyurdu.



“Bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirilmiştir”

Bilgilendirmenin devamında, şunlar kaydedildi: “Yürütülen başarılı ve kararlı operasyonlar ile tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile örgütün lojistik desteğine son yılların en büyük darbesi vurulmuştur. Özellikle geçen hafta Şırnak’ta yürütülen operasyonda ele geçirilen cephanelik olarak nitelendirilebilecek silah, teçhizat ve mühimmatı aratmayacak şekilde bu hafta yine Şırnak ve Hakkari’de başarılı operasyonlara imza atılmıştır. Bölücü terör örgütünün önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan etkili tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 5.200 kişi yakalanmış ve bol miktarda uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri; 2017 yılının başından itibaren sürdürdüğü kararlı duruşla ve özellikle kış aylarından itibaren yürütülen başarılı operasyonlarla bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirmek suretiyle bölücü örgütü üzerindeki baskısını artırmaktadır. Bu kapsamda, yüce Türk Milletinden aldığı güç ile Türk Silahlı Kuvvetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edecektir.”

“Suriye kuzeyindeki operasyonlar”

“Fırat Kalkanı Harekatı” kapsamında; “Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak ve sivillerin yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz - Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 km’lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir” ifadesine yer verdi.



“Terör örgütleriyle mücadele, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecek”

Türk Silahlı Kuvvetleri, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir” denildi.