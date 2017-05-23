Geçtiğimiz günlerde Muğla'da yakalandıktan sonra Ankara'da mahkemeye çıkarılan Sönmez itirafçı olmuş Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti. Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz'ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hakimlik, Sönmez'in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.