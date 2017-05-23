Geçtiğimiz günlerde Muğla'da yakalandıktan sonra Ankara'da mahkemeye çıkarılan Sönmez itirafçı olmuş Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği ev hapsine alınmasına karar vermişti. Soruşturma Savcısı Mahmut Tamöz'ün dün karara yaptığı itirazı değerlendiren bir üst hakimlik, Sönmez'in tutuklanmasına hükmetti. Sönmez, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez yeniden tutuklandı
23.05.2017 - 08:55 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 08:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz darbe kalkışmasının kilit isimlerinden firari sanık Adil Öksüz'ü serbest bıraktıktan sonra meslekten ihraç edilen ve elektronik kelepçeyle ev hapsine alınan eski hakim Çetin Sönmez tutuklandı.
Kaynak: Habertürk
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475951 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/475951.aspx
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