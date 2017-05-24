Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkan olduğu 3. Olağanüstü Büyük Kongre’de şiirini okuduğu İhlas Koleji öğretmenlerinden Bestami Yazgan “Hayatımda aldığım en büyük hediye” dedi.



EN GENÇ ÜYE

Kongrede AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu’nun en genç üyesi olarak seçilen Rümeysa Kadak da Yazgan gibi İhlas Kolejli. Hâlen Marmara Üniversitesinde öğrenim gören Kadak’ın İhlas Kolejinden mezun olduğu ortaya çıktı.

GÜLÜ İNCİTME GÖNÜL

Çiçeklerle hoş geçin,

Balı incitme gönül.

Bir küçük meyve için

Dalı incitme gönül.

Konuşmak bize mahsus,

Olsa da bir güzel süs,

‘Ya hayır de, yahut sus.’

Dili incitme gönül.

Sevmekten geri kalma,

Yapan ol, yıkan olma,

Sevene diken olma,

Gülü incitme gönül.

Başın olsa da yüksek,

Gözün enginde gerek,

Kibirle yürüyerek

Yolu incitme gönül.

Mevlâ verince azma,

Geri alınca kızma,

Tüten ocağı bozma,

Külü incitme gönül.

Dokunur gayretine,

Karışma hikmetine.

Sahibi hürmetine

Kulu incitme gönül.