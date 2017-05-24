Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TBMM'ye siber saldırı gerçekleştirerek Devletin Güvenliği Veya İç Ve Dış Siyasal Yararları Bakımından Niteliği İtibarıyla Gizli Kalması Gereken Bilgileri ve Bakan, Milletvekillerine ait T.B.M.M. kurumsal e-posta adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TBMM milletvekillerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve birçok üst düzey bürokrat ve devlet adamına kendilerini gizleyerek tehdit, hakaret içerikli ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı paylaşımlar yapan, WhatsApp programında “Yurtta Sulh Konseyi” isimli grup oluşturarak ve grup yöneticisi Albay isimli şahsın, darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni türevi suç örgütü olan hacker grubuna yönelik bizzat Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat tarafından 5 aydır yürütülen soruşturmada Kayseri merkezli, İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.







Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin 5 aydır titiz ve gizlilik içinde sürdürdüğü çalışmalar neticesinde hacker grubundan Y.Y., Ç.E., Y.E., A.Y., M.C., A.C.Ö., Y.Y., A.Ç., S.C.Y. ve O.D. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bir şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtilirken, şahısların ev ve iş yerlerindeki dijital materyallere el konulduğu kaydedildi.









