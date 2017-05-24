Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği; ancak Alanyaspor maçıyla birlikte görücüye çıkaracağı yeni iç saha formalarının lansmanı yapıldı. Semih, Bruma, Muslera, Sneijder, Eren, Rodrigues ve Ahmet Çalık gelecek sezon takımın iç sahada giyeceği formaları tanıtırken, soruları yanıtlayan Igor Tudor şampiyonluk için umutlu konuştu.

İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları

İlk olarak gelecek sezon giyecekleri formaların çok güzel olduğunu kaydeden Tudor, "Bizim de yapacaklarımızla bu mükemmel tarihi taçlandırmamız gerekiyor. Futbolda kötü zamanlar olabiliyor. Ama bizim gibi üst düzey camialar, bu kötü günleri kısa sürede atlatıp tekrar eski günlere dönmemiz gerekiyor." dedi.

"TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK"

"Conte, Chelsea; Zidane'da Real Madrid'le şampiyonluklarını ilan ettiler, siz Galatasaray'ı şampiyon yapacak mısınız?" sorusuna ise Tudor gülerek, İinşallah, inşallah..." yanıtını verdi. Tudor daha sonra sözlerini, "Geçen günkü basın toplantısında da söylediğim gibi tek hedef bu. Camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu sene olanları bir tarafa bırakmak istiyoruz. Çalışmalarımız başladı. Bunun için de eminim diyebilirim." diye sürdürdü.

Bir basın mensubunun transferle ilgili olarak "Kim gelecek?" şeklindeki sorusunu da gülerek yanıtlayan Tudor, "Transfer çalışmaları başladı. Galatasaray'a gelecekleri daha iyi bilirsiniz. Her gün yeni bir ismi getiriyorsunuz." dedi.

Transfer konusunun kolay olmadığını vurgulayan Hırvat teknik adam, "Gizli kalması gereken bir olay. İmza atılmadan önce kimsenin adı açıklanmayacak. Bana göre de doğru olan bu." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını yönetimle beraber yaptıklarını söyleyen Igor Tudor, "İstemediğim bir oyuncuyu söyleme ve engelleme gücüne sahibim. Zaten olması gereken de bu. Transfer çok kolay değil. Lig bitmeden bir oyuncuyla konuşup görüşemiyorsunuz, o yüzden kolay değil." diye konuştu.