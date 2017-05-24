15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eski Başhekim Hacı K., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının alındığı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 20 tutuklu sanıkla birlikte 4 tutuksuz yargılanan sanık katıldı. FETÖ’nün Kırşehir’deki yapılanması hakkında bilgilendirmenin yapıldığı duruşmada tanık beyanları ve tutuklu sanıkların yaptıkları savunmalar sonrasında eski Başhekim Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı.
Eski Başhekim'e tutuklama kararı
24.05.2017 - 20:32 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ soruşturmasında inceleme yapılan Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Hacı K. hakkında tutuklama kararı verildi.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eski Başhekim Hacı K., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının alındığı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 20 tutuklu sanıkla birlikte 4 tutuksuz yargılanan sanık katıldı. FETÖ’nün Kırşehir’deki yapılanması hakkında bilgilendirmenin yapıldığı duruşmada tanık beyanları ve tutuklu sanıkların yaptıkları savunmalar sonrasında eski Başhekim Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı.
Etiketler : FETÖ soruşturması,eski başhekim,
476402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/476402.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER