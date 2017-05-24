15 Temmuz darbe girişimi sonrasında eski Başhekim Hacı K., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının alındığı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 20 tutuklu sanıkla birlikte 4 tutuksuz yargılanan sanık katıldı. FETÖ’nün Kırşehir’deki yapılanması hakkında bilgilendirmenin yapıldığı duruşmada tanık beyanları ve tutuklu sanıkların yaptıkları savunmalar sonrasında eski Başhekim Hacı K. hakkında tutuklama kararı çıktı.
 