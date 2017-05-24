Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tunçer için Haymana’nın Sarıgöl Mahallesinde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, şehit ailesi, yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anne Türkan Tunçer oğlu Murat Tunçer’in tabutuna sarılarak, “Oy koklayayım. Muradımın kokusu bana gelmiyor. Oy karagözlü Muradım” şeklindeki ağıtı törendekilerin yüreğini dağladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, anne Türkan Tunçer’e başsağlığı diledi. Tunçer Soylu’ya “Bir oğlum daha var, oda bu vatana kurban olsun” dedi.İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra Sarıgöl Mezarlığında toprağa verildi.