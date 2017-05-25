Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’ya gitti. Terör örgütü YPG’ye ağır silah veren ABD’ye karşı rahatsızlığını Washington’da Başkan Donald Trump’ın yüzüne söyleyen Cumhurbaşkanı, bu sefer Brüksel’de hem NATO’daki hem de Avrupa Birliği’ndeki muhataplarına terör konusunda uyarıda bulunacak. ABD ile teröristlere yardım meselesinde “noktayı koyan” Erdoğan’ın Brüksel ajandasında üç not bulunuyor.

Bunlardan birincisi geri kabul anlaşması ve üyelik sürecinin akıbeti... Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığını devraldığı 21 Mayıs’taki kurultayda, bu konuda işaret fişeğini yakmış “AB’nin riyakar tutumu sebebiyle ilişkilerimiz çıkmaza girmiştir. Bizim tercihimiz her şeye rağmen yolumuza Avrupa Birliği ile devam etmektir. Burada kararı verecek olan Avrupa Birliği’dir” ifadesini kullanmıştı. Bu çıkışıyla Avrupa’ya “Artık kararını ver” diye çağrıda bulunan Erdoğan, çifte standarttan duyduğu rahatsızlığı AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e iletecek. Zirvede, Türkiye-AB ilişkilerinde nasıl bir yol izlenebileceği konuları ele alınacak. Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz aylarda vizelerin kaldırılmasını kabul eden ancak sözlerini tutmayan Avrupa’yı eleştirirken “Geri kabul anlaşması diyorlar, ne geri kabulü, geç onları geç. Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz” ifadesini kullanmıştı.

VİYANA’YA VETO

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO zirvesinde ikinci gündem başlığı ise Avusturya meselesi... 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından, Erdoğan karşıtı tüm organizasyonlara ev sahipliği yapan Avusturya, Türkiye’ye askerî teçhizat ve malzeme ihracatını yasaklama kararı aldı ve Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrısında bulundu. Viyana’ya en anlamlı ve sert tepki bugün Ankara’dan geldi. Türkiye Avusturya’yı bloke etti. NATO ülkesi olmayan ancak neredeyse NATO ülkelerinin kullandığı bütün haklarından faydalanan Avusturya’nın bu hamle ile Barış İçin Ortaklık (PfP) programına katılmasının önü kesildi. NATO üyesi ülkeler de Türkiye’nin koyduğu blokaja uydu ve Avusturya programdan çıkarıldı. Türkiye’nin restini gören Viyana hükümeti, buzları eritmek için 6 ay diplomasi trafiği sürdürdü. Fakat Türkiye geri adım atmadı ve “Avusturya katılırsa biz yokuz” diyerek rest çekti.

KUYRUK ACISI

Gazetemizin NATO nezdinde görev yapan diplomatlardan aldığı bilgiye göre, kararın yarın açıklanacağı belirtilirken, Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil’in görüşmeleri devam ettiği ve Türkiye karşıtı dili kullanmayı sürdürdüğü belirtiyor. Doskozil’in kuyruk açısı içinde, görüştüğü diplomatlara Türkiye’nin söz konusu eylemini “şiddetle” kınadığı ve “Ankara bu şekilde Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye sokuyor” sözleri ile tepkisini ortaya koyduğu belirtiliyor. Kosova’daki NATO misyonu KFOR’a büyük askeri katkıda bulunan ülkeler arasında yer alan Avusturya’nın, Türkiye’nin girişimleri ile KFOR misyonunda görev alan 400 askerini çekmek zorunda kalabileceği konuşuluyor.

ALMANYA’YA REST

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir diğer krizi de Almanya ile yaşıyor. Alman milletvekilleri, 270 kadar askerlerinin bulunduğu İncirlik’i ziyaret etmek istedi. Ancak Türkiye, PKK’lılara göz yumduğu ve üst düzey FETÖ’cülere sahip çıktığı için Berlin yönetiminin bu isteğine vize vermedi. Bunun üzerine Almanya, askerlerini Ürdün’e taşımayı planladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Güle güle” diyerek rest çekti. Bunun üzerine Alman vekillerin uzlaşma için gelmesi kararlaştırıldı. Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth başkanlığındaki bir heyetin bugün için Türkiye’ye gelmesi kararlaştırıldı. Ancak Alman vekiller, ani bir kararla ziyaretlerini iptal etti. Almanya Dışişleri Bakanı Ursula von der Leyen, Alman askerlerinin İncirlik üssünden çekilmesi konusunda henüz bir karar alınmadığını açıkladı.