Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasına yönelik soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda ilk aşamada 237 NATO subayı hakkında adli ve idari işlem yapılmıştı. Ancak başta Almanya olmak üzere Hollanda ve Norveç’te görevli olan ve FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensubu askerler, bu ülkelere sığınma başvurusunda bulundu. NATO bünyesinde görevli FETÖ’cü subaylardan 40’ı Almanya’ya, 10’u Hollanda’ya ve 5’i Norveç’e iltica talebinde bulundu.

ARAYIŞ İÇERİSİNDELER

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda Türkiye’ye dönmeyi planlayan FETÖ’cü cuntacıların darbe girişimi başarısız olduktan sonra hezimete uğradıkları öğrenildi. İstihbarat birimlerine yansıyan bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından NATO’da bulunan FETÖ’cülerin ikinci bir darbe girişimi için hareketlilik içerisinde oldukları kaydedildi.

TALİMATLAR GÜLEN’DEN

İstihbarı bilgilere göre, örgüt elemanlarının darbe girişimi için toplantılarını Adriyatik Denizi’ne kıyı ülkelerde toplantı yaptıkları belirtildi. Toplantıların FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in talimatları doğrultusunda ilerlediği aktarıldı.