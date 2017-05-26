Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alp Eren KAYA Ankara

Referandum sonucunun kesinleşmesiyle birlikte HSYK’nın adı HSK olarak değişirken; Kurulun tabelası da yenilendi. 16 Nisan Anayasa değişikliği halkoylamasının kabul edilmesiyle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) isminin değiştirilerek Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olmasının ardından geçtiğimiz hafta 13 üye belirlenmişti. Seçimin ardından dün Konya Yolu üzerindeki kurul binasında da değişikliğe gidildi. Bina üzerindeki “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu” ve “HSYK” yazıları kaldırılırken yerine kurumun yeni isminin yazılı olduğu “Hâkimler ve Savcılar Kurulu” ve “HSK” tabelası monte edildi.