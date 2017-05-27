Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.21 Mayıs'ta gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından partinin en üst karar alma organı MKYK'nın ilk toplantısı 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıda, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.