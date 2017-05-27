AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), 29 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.21 Mayıs'ta gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından partinin en üst karar alma organı MKYK'nın ilk toplantısı 29 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, saat 14.00'te başlayacak. Toplantıda, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi bekleniyor.
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplanacak
27.05.2017 - 13:42 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti MKYK 29 Mayıs Pazartesi saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda AK Parti MYK'sı da belirlenecek.
Etiketler : ak parti,MKYK,erdoğan,
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