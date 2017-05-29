Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEAŞ ile Suriye ve Irak'ta mücadele kapsamında 250 Alman askeri İncirlik üssünde bulunuyor. Almanya, Türkiye'nin Alman parlamenterlerin üsteki birliği ziyaretine izin vermemesi nedeniyle askerlerini İncirlik'ten çekmeyi düşündüğünü açıklamıştı.

"ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Alman Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak; "Türk tarafı ile İncirlik hakkında görüşmeleri sürdürüyoruz. Çözüm üzerinde Haziran ayı ortasına kadar çalışacağız." dedi.

Almanya'da koalisyon ortağı ve ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Sol Parti'nin sözcüleri, hükümetin Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi ile ilgili kararın geciktirilmemesini talep etti.

"BAYAN MERKEL ELİ BOŞ DÖNDÜ"

SPD'nin dış politika sözcüsü Niels Annen, ivedi şekilde karar alınması gerektiğini belirterek federal hükümetin Türk hükümetine Alman parlamenterlerin İncirlik ziyaretine izin vermesi için 14 gün süre tanıdığını, ancak bunun çok uzun bir süre olduğunu söyledi.

Annen, "Bayan Merkel NATO zirvesinden eli boş döndü. Türk hükümetinin daha fazla kendi istediği oyunu oynamasına izin veremeyiz" dedi. Annen, kabinenin gelecek hafta Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi konusundaki kararını vermesi gerektiğini, aksi takdirde federal meclisin devreye gireceğini söyledi.

MUHALEFET TEPKİLİ: ASKERLER ÇEKİLMELİ

Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch da Süddeutsche Zeitung'a açıklamasında "Federal hükümet aylardır Erdoğan'ın kendi istediğini yapmasına izin veriyor" dedi.

Yaşananlardan net sonuçlar çıkarmanın vaktinin geldiğini belirten Bartsch, silah ihracatının ve mali yardımların durdurulması ve Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi gibi tedbirlere başvurulmasını istedi.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin savunma politikaları sözcüsü Agnieszka Brugger ise federal hükümetin Türk hükümetinin Alman parlamenterlerin Konya hava üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmesine izin vermesini bir "başarı" olarak lanse etmeye çalıştığını belirterek "Türk hükümetinin Konya'da kaybedecek bir şeyi yok" dedi.