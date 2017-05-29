Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda teröristlerin kullandığı 8 odalı sığınak ve barınak kullanılmaz hale  getirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, 10. Komando Tugay Komutanlığınca 24-27  Mayıs tarihlerinde Tatvan'a bağlı Özekli, Sallıca ve Dönertaş köyleri kırsalında  "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-6 Operasyonu" gerçekleştirildiği  belirtildi.

    Açıklamada, şöyle denildi:

    "Operasyon kapsamında farklı noktalarda kadın ve erkek bölücü terör  örgütü mensuplarının birlikte kullandığı değerlendirilen 8 odalı sığınak 'kadın  teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet ve kanalla bağlı  erkek teröristlerin kullandığı oda, telsiz odası, mutfak, tuvalet' ile depo  olarak kullanılan barınak tespit edilmiştir. Ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında  kullanılacağı değerlendirilen malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.  Tespit edilen sığınak, depo olarak kullanılan barınak ve ele geçirilen  malzemeler, cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edilerek kullanılamaz  hale getirilmiştir."

    Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve  güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini  kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.