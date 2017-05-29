Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amaçlayan kararın OHAL kapsamında alındığı belirtilerek şöyle denildi:
"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 25 Mayıs 2017-25 Haziran 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak 'Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi' vb. etkinlikler yasaklanmıştır."
Gaziantep'te etkinlikler 1 ay süreyle yasaklandı
29.05.2017 - 20:14 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 20:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Valiliği, kentte açık alanda yapılacak her türlü toplantı, açıklama, kampanya, eylem gibi etkinlikleri 1 ay süreyle yasakladı
Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amaçlayan kararın OHAL kapsamında alındığı belirtilerek şöyle denildi:
Etiketler : Gaziantep Valiliği,
477610 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477610.aspx
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