Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan avukatlar K.A, B.O. ile N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan B.O. ile N.K. tutuklandı, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.