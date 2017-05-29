Batman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan avukatlar K.A, B.O. ile N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan B.O. ile N.K. tutuklandı, K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman'daki FETÖ operasyonu
29.05.2017 - 21:01 | Son Güncelleme: 29.05.2017 - 21:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 avukat tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan avukatlar K.A, B.O. ile N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Batman,
477615 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/477615.aspx
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