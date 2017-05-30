Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı toplumlarında kurgulanan İslamofi, cihadist İslam, İslami radikalizm gibi kavramları sorumsuzca bir kaldıraç olarak kullanıldı. Böylece Batılı güçlerin beklenti ve politikalarına uygun Ilımlı İslamın kendisi tarafından temsil edildiği izlenimini uyandırdı. Dinler arası diyalog çalışmalarının İslam dünyasındaki yegâne aktörü olarak kendini öne çıkardı. FETÖ lideri Gülen ve çevresi 1995 yılından itibaren “Diyalog ve Hoşgörü” adı altında yürütülen yeni bir sürece dâhil oldu. Bu dönüşüm sürecini yapıya ait Zaman gazetesinin manşetlerinden de izlemek mümkün...



Değişim öncesi:

- “Papa yine sahnede...” (Zaman, 22 Nisan 1990)

- “Vatikan ve İngiltere Tarsus’u ABD Patrikhane’yi Merkez yapmak istiyor.” (Zaman, 17 Haziran 1990)

- “Patrikhane entrika peşinde... İstanbul’a gelen Yunan milletvekilleri hezeyan kustu: Patrikhane İstanbul’da mahpusmuş.” (Zaman, 18 Haziran 1991)

- “Hristiyan teşkilatlarının Müslümanlara yönelik çalışmaları endişe ile takip ediliyor. İslam Dünyası’nda Hristiyanlık atağı…” (Zaman, 31 Ekim 1991)

- “PKK-Hıristiyan işbirliği...” (Zaman, 25 Şubat 1992)

- “Maddi vaatlerle diyalog kurdukları çocukların beyinlerini yıkamaya çalışıyorlar.” (Zaman, 24 Temmuz 1992)

- “Kiliseden sinsi tuzak: İslami değerlere saygılı görünerek Müslümanlara Hristiyanlığı anlatacaklar.” (Zaman, 9 Haziran 1993)

- “Patrikhane Lozan’ı zorluyor. Bartholomeos ve beraberindeki 13 patrik Türnepa Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç”un verdiği yemeğe katıldı.” (Zaman, 22 Eylül 1995)



Değişim sonrası:

- “Vatikan’dan sıcak mesaj...” (Zaman/17 Nisan 1996)

- “Patrik Bartholomoes ve F. Gülen Hocaefendi toplumsal barışın önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar.” (Zaman, Ekim 1996)

- “Medeniyetler arası diyalog için ilk adım; Fener Rum Patriği Bartholomoes konuşmasının ardından, F. Gülen’e bir hediye takdim etti.” (Zaman, 2 Ekim 1996)

- “Vatikan’da uzlaşma zirvesi.” (Zaman, 9 Şubat 1998)

- “F. Gülen Hocaefendi, İslam ve Hristiyan dünyasını temsilen “Dinler Arası Diyalog” çerçevesinde Papa 2. Jean Paul ile yarım saat görüştü. Bartholomoes: Bol ürün bekliyoruz.” (Zaman, 10 Şubat 1998)

- “Ehl-i Kitap iftarda. İftara Bartholomoes’un yanı sıra, Mutafyan, David Aseo katıldı.” (Zaman, 24 Aralık 1998)

- “F. Gülen’in başlattığı diyalog çalışmaları sürüyor.” (Zaman 10 Mart 1998)

- “Harran’da Semavi Dinleri bir araya getirecek İlahiyat Okulu açılmasının, hoşgörü ve uzlaşmaya katkı sağlayacağı vurgulandı.” (Zaman, 15 Şubat 1998)