Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA - Daha önce herhangi bir başvuru mekanizmasının olmadığını öne süren ve bu şekilde mağdur sıfatı oynayan örgüt elemanlarının avukatları, OHAL kararlarını İnceleme Komisyonu’na dahi başvurma gereği duymadan AİHM’e başvuru yapıyor. Bu şekilde iç hukuk yollarını bile tüketmeyen avukatlar, AİHM’e örgüt elemanlarının “uzun tutukluluk hallerinden” dolayı serbest bırakılmasını talep ederek tazminat davası açıyor. Ancak AİHM söz konusu yüzlerce başvuruyu, “iç hukuk yollarının tüketilmediği” gerekçesiyle içtihadını değiştirmeden geri çeviriyor.

15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişimi sonrası AİHM’e OHAL kararları konusunda çok sayıda başvuru yapılmıştı. AİHM’in aldığı söz konusu karar ile yapılan bu tarz başvuruların reddedileceği, Türkiye’de iç hukuk yolları tüketilmeden yapılan başvuruların geri çevrileceğini verdiği kararlarla belirtmişti. Bunlara örnek olarak, 15 Temmuz sonrası ihraç edilen hakim Kadriye Çatal ve Zeynep Mercan başvurusunu “‘iç hukuk yollarını tüketmediği” gerekçesiyle reddetmişti. Öte yandan, önümüzdeki günlerde göreve başlayacak olan OHAL Kararlarını İnceleme Komisyonu’na yaklaşık 150 binin üzerinde başvuru gelmesi bekleniyor.