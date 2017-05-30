Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kararın, Baydemir’in Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle çıkarıldığı belirtildi.

HDP’nin 11 vekili tutuklu

HDP Milletvekili Besime Konca’nın dün tekrar tutuklanması ile birlikte tutuklu vekillerin sayısı 11’e yükseldi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da dahil, partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Hakkari milletvekilleri Abdullah Zeydan ve Selma Irmak, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Muş Milletvekili Burcu Çelik, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve HDP Siirt Milletvekili Besime Konca tutuklu bulunuyor.