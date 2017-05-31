Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'a bir mesaj gönderdi.



Erdoğan, mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir gücü olan, göklerdeki onur ve gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetleri'nin, üstün sürat ve tahrip gücüne sahip silahları, donanımı, eğitimi, harekat kabiliyeti ve 100 yılı aşan engin tecrübesiyle dünyada adından övgüyle söz ettirdiğini belirtti.

Şanlı bayrağı semalarda gururla dalgalandıran Türk Hava Kuvvetleri'nin, gelişen teknolojiye uyumu ve güçlü alt yapısı sayesinde, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üstlendiği ulusal ve uluslararası görevlerde büyük başarılara imza atan Türk Hava Kuvvetlerimiz, her zaman ülkemizin itibarını yükselten kurumlarımız arasında yer almaktadır. Bu düşüncelerle Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren hava kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."