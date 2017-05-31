Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Kızılay Selanik Caddesi'nde bir internet kafede bomba olduğu ihbarının ardından harekete geçen polis ekipleri sokağı kapatarak, çevredeki binalar boşaltıldı.

BOMBA KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Polis ekiplerinin aldığı çevre güvenliğinin ardından ihbarın yapıldığı bölge didik didik arandı. Aramalarda bir bomba dedektör köpeği de kullanıldı. Ekipler ihbarın asılsız olduğunu teyit ettikten sonra güvenlik önlemleri kaldırıldı.

OLAY YERİNE GİRMEK İÇİN POLİSLE TARTIŞTI

Gergin anların yaşandığı dakikalarda olay yerine girmek isteyen bir vatandaş polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Can güvenliklerini hiçe sayan vatandaşları polis ekipleri zorlukla bölgeden uzaklaştırdı.