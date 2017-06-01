Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akdağ, Valilik salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki sağlık hizmetleriyle ilgili genel durum değerlendirmesi yaptıklarını söyledi.

AK Parti iktidarıyla kentte inşaat halinde olan hastaneyi tamamladıklarını ve o günden bugüne önemli bir mesafe katedildiğini belirten Akdağ, "2002'de Iğdır'da toplam 405 sağlık personeli vardı. Bugün bin 318 kişiyle çalışılıyor. Aşağı yukarı 3-4 kat bir artışımız var. Bir tek ambulansla çalışıyormuşuz, şu anda Iğdır'da 29 ambulans var. Bu sayılar aslında nereden nereye geldiğimizi gösteriyor. Iğdır'da yatak sayılarımız, yoğun bakım yatak sayılarımız yeterli." dedi.

Bu süreçten sonra 250 yatak kapasiteli yeni bir hastane yapıldığını ve bu hastanenin kısa sürede faaliyete geçtiğini anımsatan Akdağ, buranın her odasında bir hasta yatacak şekilde düzenleme yapılması konusunda talimat verdiğini dile getirdi.

Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanemizin kapasitesi buna uygun. Gerekirse bölümler arasında bir takım yeni düzenlemeler yapacaklar. Çok mecbur kalmadıkça ki hemen hemen hiç böyle bir ihtiyacımız olmaz, bir odada iki hasta yatırmayacağız. Hasta odalarının banyoları, tuvaletleri, refakatçi imkanları var. Bir odada bir hasta yatıracağız. Bunu çok önemsiyoruz. Şu anda 20 diş ünitesi var, buraya 4 yeni ünite daha koyarak kapasitemizi genişleteceğiz. 2017 yılında 8 bin protez yapmışız, daha önce devlet hastanelerinde veya ağız diş sağlığı merkezinde protez işi hiç yapılmazdı, biraz daha geliştireceğiz bunu şimdi."

Akdağ, Iğdır'daki hastaların taş kırmak için daha önce başka illere gitmek zorunda kaldıklarını anımsatarak,"Bir taş kırma cihazımız yok Iğdır'da, taş kırma için hastalarımız başka yerlere gidiyorlar. Taş kırma işini Iğdır'da yapacağız bundan sonra, bir cihaz getireceğiz. Üçüncü derece yoğun bakım, şu anda hastanemizde yoğun bakım yatağı yok. Bu sebeple az da olsa sevkler oluyor. Yönetici arkadaşlarımız 'biz buraları kullanabiliriz' dediler. Dolayısıyla biz buraya 4 ya da 5 adet üçüncü derece yoğun bakım yapacağız." diye konuştu.

Iğdır'da Sağlıklı Yaşam Merkezi yapacaklarını açıklayan Bakan Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu sağlıklı yaşam merkezleri, içlerinde ultrasonları olan, bütün taramaların yapıldığı, verem savaş hizmetlerinin verildiği, kanser taramalarının yapıldığı, ayrıca bir psikolog ya da daha fazla ihtiyaca göre psikologların, diyetisyenlerin, fizyoterapistlerin, yerine göre beden eğitimi öğretmenlerinin bulunduğu, bizi birey, toplum olarak sağlıklı yaşamaya teşvik edecek. Herhangi hastalığımız varsa onu daha doğru takip etmemizi sağlayacak merkezler olacak. Aile sağlığı merkezlerindeki doktor arkadaşlarımız, bu sağlıklı yaşam merkezlerini hastaları için kullanabilecekler. Aile sağlığı merkezinden oraya gönderilecek hastalarımız için de bir servis sistemi oluşturuyoruz. Yani vatandaş aile sağlığı merkezinden sağlıklı yaşam merkezine gidecekse biz kendi Sağlık Bakanlığımızın servisleriyle onları taşıyacağız. Önümüzdeki dönemde inşallah bu hizmetleri geliştirerek yolumuza devam edeceğiz."

Toplantıya Vali Ahmet Turgay Alpman, AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras ile sağlık personelleri katıldı.

Akdağ, daha sonra Iğdır Polisevi'nde düzenlenen iftar programında muhtarlarla bir araya geldikten sonra kentten ayrıldı.