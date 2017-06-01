Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşen helikopterin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak otopsileri yapılan ve isimleri tespit edilen 7 asker için Şırnak 23. Tümen Sınır Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İsimleri tespit edilen şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker, şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, şehit Binbaşı Koray Onay, şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener, şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan ve şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Koç için cenaze töreni yapıldı.

7 şehit için düzenlenecek olan törenin ardından cenazelerin memleketlerine uğurlanacağı belirtilirken, diğer 6 şehidin isimlerinin tespit edilmesi için cenazelerin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.