Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu merkezli Samsun ve Giresun'da FETÖ operasyonu düzenledi. Örgütün gizlilik içerisinde haberleşmesini sağladığı ByLock kullandığı iddia edilen 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Ordu'da FETÖ şüphelisi 32 gözaltında
01.06.2017 - 21:05 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 21:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu merkezli Samsun ve Giresun'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) soruşturması kapsamında 32 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ordu,
478436 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478436.aspx
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