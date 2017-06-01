Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi'nde öğrenciyken örgüt içinde bulunduğu ve mezun olduktan sonra kamuda doktor ve diş hekimi olarak görev yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sivas merkezli Hatay, Bursa, Bayburt, Giresun, Osmaniye ve Edirne'de eş zamanlı yapılan operasyonda, bazıları KHK ile meslekten ihraç edilen 12 kişi gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüpheliler, Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.