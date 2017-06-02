Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı ve TRT’yi işgal için yüzer asker göndermekle suçlanan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, diğer cuntacılar gibi her şeyi reddetti. Sözlerine darbeci olmadığını söyleyerek başlayan sanık Kutsi Barış “Ben iradesi sakatlanmış bir kişiyim. Ben bu emirleri aldığımda emir komuta içinde yapıldığını düşünüyordum” dedi. TSK’nın yönetime el koyduğunu resmi kanaldan öğrendiğini, bu mesaj gelene kadar yürüttüğü faaliyetlerin önceden planlanan Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak koruma tatbikatına yönelik olduğunu ileri süren Barış “Olay günü, saat 21.30-22.00’ye kadar darbe girişiminden haberim olmamıştır” dedi.

Savunmasında kendisinin de mağdur edildiğini söyleyen sanığa Mahkeme Başkanı “Peki bu darbeyi kim yaptı? Sizi mağdur edenler kimler, şikâyetçi misiniz?” sorusunu yöneltti. Sanık soruyu, “Ben sizden daha çok bu darbeyi kimin yaptığını merak ediyorum. Ben kumpas mağduruyum. Bu darbe girişimi başarılı olsaydı ve buna karşı çıksaydım yine yargılanacaktım” dedi. Barış, kendisine yönelik aramalarda 3 adet 1 dolar bulunduğunun hatırlatılması üzerine de bunu kabul etmedi ve parmak izi incelemesi istedi. Duruşma savcısının, o gece yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine Barış, bazı telefon görüşmelerini kabul etmedi. Konuşma kaydına ilişkin HTS kayıtlarının bulunduğunu belirten Savcı Cenikli, bunun üzerine “İnsanlar yalan söyler ama makineler yalan konuşmaz” dedi. Barış, HTS kayıtlarında gözüken Genelkurmay Başkanının eski Özel Kalem Müdürü Osman Kılıç ile görüşmesini de inkâr etti. Bir başka avukatın TRT’ye neden asker gönderdiğini sormasına karşılık da Barış “TRT’ye terörist saldırısı olduğu için asker gönderdim, geniş çaplı bir terör saldırısı olabileceği istihbaratı gelmişti” ifadelerini kullandı.Kudsi Barış, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga’nın alıkonulmasını planladığı, organizasyonunu yaptığı ve emirler verdiği iddialarını da reddetti.