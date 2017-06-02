Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beştaş Twitter hesabından yaptığı açıklamda "Diyarbakır Barosu ziyaretimiz sonrasında parti sözcümüz Osman Baydemir gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

HDP Sözcüsü ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında "Kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan dava nedeniyle 'yakalama' kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından partisinin grup topntısında konuşan Osman Baydemir, yaptığı açıklamada, "Yakalama kararı olması için ortada kaçan birisinin olması lazım" demişti.