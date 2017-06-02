Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından, 2 bin 457 kişi hakkında soruşturma yürütülmüştür. Yapılan soruşturma kapsamında, bin 146 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. 452 kişi hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmiştir. 859 kişi hakkında ise, soruşturma işlemleri devam etmektedir. Bu soruşturmalar ve hakkında kamu davası açılan kişilerden, tutuklu olanların sayısı 493 kişi, adli kontrol kararı ile serbest bırakılanların sayısı 699 kişi, hakkında yakalama kararı bulunanların sayısı ise 115 kişidir” ifadelerine yer verildi.