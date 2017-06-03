Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı halen Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan gözaltı kararı verildi. Birol Erdem ve eşi sabah sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.
(Milliyet)
Eski müsteşar Birol Erdem gözaltına alındı
03.06.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'dan son dakika haberi geldi, kritik isim gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı halen Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı halen Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan gözaltı kararı verildi. Birol Erdem ve eşi sabah sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.
Etiketler : ankara,son dakika,haberler,
478839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478839.aspx
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