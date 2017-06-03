Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı eski müsteşarı halen Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem hakkında Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan gözaltı kararı verildi. Birol Erdem ve eşi sabah sabah saatlerinde gözaltına alınmıştır.

(Milliyet)