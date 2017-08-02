Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümete bağlı Yemen Yüksek Yardım Komitesi Başkan Yardımcısı Cemal Belfakih tarafından teslim alınan 6 konteynerlik yardım, kolera salgını ve çocuk hastalıkları ilaçları ile sterilizasyon aletleri başta olmak üzere 47 tonluk çeşitli ilaç ve tıbbi malzemeyi içeriyor.

Belfakih, yardımın teslimi sırasında yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Yemen halkına verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirtti, yardım çalışmalarından dolayı Türkye'ye teşekkür etti.

Yemen'deki Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın ise Türkiye'den gelen yardımların Yemenlilere sağlıklı şekilde ulaşmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi, yardımların Yemen halkının acılarını hafifletmesi temennisinde bulundu.

Türk Kızılayı Üyesi Mehmet Sancar, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen yardımlar kapsamında 2 sahra hastanesinin, Yemen Sağlık Bakanlığını temsilen Es-Sadaka Hastanesi Müdürü Cemal Abdulhamid'e teslim edildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen gıda ve tıbbi malzeme içeren insani yardımlar, "Blue Fury" adlı gemiyle 20 Temmuz'da Aden Limanı'na ulaşmıştı.