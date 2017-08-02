Şuranın üçüncü kez Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 4 saat süren şura toplantısının bitmesinin ardından toplantıya katılan YAŞ üyeleri Çankaya Köşkü'nden ayrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de Şura üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek. Şura'da alınan kararların, Erdoğan'ın onayına sunulmasının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Muhtemel değişiklikler şu şekilde:
-Kara Kuvvetleri Komutanı: Yaşar Güler
-Deniz Kuvvetleri Komutanı: Adnan Özbal
-Hava Kuvvetleri Komutanı: Hasan Küçükakyüz
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor...