Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapısı değiştirilen Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısıyla ‘kuvvet’ komutanlarının tamamı değişirken, generalliğe yükselen albaylar arasında da sürpriz isimler yer aldı. Tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi edilen 61 albay arasında en dikkat çekici isimlerden biri 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerle çatışmaya giren ve öldüğü sanılan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala oldu.

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişiminde, darbecilerle çatışmaya giren ve hastanede 'öldü' sanılan Kartaltepe Kışlası Komutanı Piyade Albay Davut Ala, komisyonda o anları anlatırken, gözyaşlarına boğulmuştu. Çatışmada karaciğerinden ve bacağından vurulan, parmağı kopan, diyaframı delinen, kaburgaları kırılan Gazi Albay Davut Ala, "Şehadet getirmek için akrabamızı aradım. Çocuklarım önce Allah'a sonra size emanet dedim. İlk hastaneye götürüldüğümde öldü diye kenara atmışlar. Kusura bakmayın. Yaşamam Allah'ın bir lütfu. Bunların hiçbiri önemli değil. Bir Rum ordusunu getirip koysaydık oraya Rum askeri bile o halka o eziyeti etmezdi" dedi.

GERİ DÖNDÜLER, GENERALLİĞE TERFİ ETTİLER

FETÖ ile mücadele ederken görevleri sırasında haklarında terör örgütü tarafından karalama kampanyası yapılan Albay Kadıoğlu ve Albay Yüksel, generalliğe terfi edemeyince 2015'te istifa ederek havayollarına geçmişti.

15 Temmuz’un ardından yapılan FETÖ temizliğinde, Hava Kuvvetleri’nden başta pilot olmak üzere çok sayıda subayın atılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı, havayollarında görev yapan pilotlara geri dön çağrısında bulundu. Bu çağrıya ilk etapta 12 pilot cevap vererek geçen yıl kasım ayında rütbelerini tekrar takmıştı. Kadıoğlu ve Yüksel geri dönen ilk ekipte yer almıştı.

CASUSLUK DAVASINDAN TUTUKLANMIŞTI

Generalliğe terfi edenler arasında ilk sırada bulunan Hava Pilot Kurmay Albay Oğuz Okuyucu ise hakkında açılan Casusluk Davası sonrasında tutuklanmıştı. Beraat ederek görevine dönen Albay Okuyucu, ilk sıradan general oldu. Dava sırasında Oğuz Okuyucu kurmay yarbay rütbesindeydi.