Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Sonuçları hâlen konuşulan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında, hükûmet 2023’ün güçlü ve sadece işine yönelmiş ordunun çatısını oluşturdu. İlk sivil YAŞ olarak da tarihe geçen toplantıda TSK’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında daha güçlü ve dinamik bir hâle getirilebilmesi için ilk adımlar da atıldı. Askerî yetkililer, olağanüstü şartlarda yapılan 2016 toplantısının ardından hain darbenin izlerinin ancak bu yıl yapılan YAŞ ile yavaş yavaş silindiğini ifade ettiler. TSK’nın genel yapısı itibarıyla bugün itibarıyla darbe ihtimalinin kısıtlanması için yeniden yapılanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bunun için 6 aşamalı tedbir öneriyorlar. Bunların içinde dünyada da çeşitli örneklerin inceleneceği, kademe kademe belirlenecek önlemlerin hayata geçirileceği bildiriliyor. Birlik komuta kademesinin denetiminden, çevre güvenliğine kadar pek çok konuyu kapsayan tedbirlerin detayları ise kesinlikle konuşulmuyor. Ancak alınacak tedbirlerle “TSK mensupları sadece işini yapmaya yönelecek” deniliyor. Kuvvetlerin envanterinde daha çok millî silah ve mühimmatın bulunmasının sağlanacağı 2023 TSK’sı için öngörülen savuma bütçesi ise 45-47 milyar TL arasında olması öngörülüyor. TSK’nın 2023’e NATO’nun sıralamada güç olarak 4. Ordusu olması umut edildiği planlarda, ayrıca darbe hayallerinin de önünün kapatılması için bir dizi önemli düzenlemeler de yapılacak.



İşte 6 yıl sonra TSK



İHA’lar

Bayraktar TB2-TB3: 60

ANKA S: 25

ANKA S Silahlı: 90

AKINCI: 50

Vestel Karayel: 30



Tanklar

Altay T1: 500

Altay T2: 500

M60T: 170+180=350

Leopard 2NG: 320

M60A3: 500

Leopard 1T: 100 (rezerv)



Destek uçakları

Hürkuş (Silahlı): 20



Zırhlı araçlar

ACV 300 ZMA: 500

ACV 300 GZPT: 1100

BTR 80 8x8: 180

BMC Kirpi 4x4: 900

BMC Kirpi 6x6: 500

Otokar KOBRA: 600



Savaş uçakları

F35A: 100

F35B: 20

F16 Block 50/50+: 165

F16 V: 65

TF/X: 30-50

F15SA: 60



Obüsler

Fırtına: 280

Fırtına T2: 630

M52T: 350 (rezerv)

M115 203 mm: 150