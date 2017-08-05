Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde AK Partili Ayhan Oğan'ın yaptığı ve tepki çeken açıklamalar hakkında partiden açıklama geldi.

"KENDİNİ BAĞLAR"

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Son günlerde medyada, MKYK üyemiz olduğu iddia edilen, esasen geçmişte bir dönem MKYK üyeliğimizi yapmış olan Ayhan Oğan isimli kişinin yaptığı açıklamalar üzerinden, partimiz aleyhine yeni bir kampanya başlatılmıştır. Türkiye'nin son 15 yılında AK Parti'nin gerçekleştirdiği reformlar ortadayken, hala irtica kampanyaları üzerinden insanların korkutulmaya çalışılması, beyhude bir çabadır. Söz konusu kişinin görüşlerinin sadece kendisini bağladığı gayet açıktır." dedi.