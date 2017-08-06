Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Altınsu köyü bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 özel harekat polisi şehit düşerken, 1 özel harekat polisi ise yaralandı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.



Hakkari Valiliğinden ‘çatışma’ açıklaması

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Ağustos 2017 günü Şemdinli ilçesi Kilise Tepe mevkii Su Deposu civarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çatışma çıktığı belirtilerek, “Çatışmada 1 polis memuru şehit olmuştur, 1 polis memuru ise hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polis memurunun tedavisi sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.