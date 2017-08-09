Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerine kucak açan Almanya ile Türkiye arasında yaşanan İncirlik ve Konya üslerinde yaşanan gerilim, NATO’nun devreye girmesinin ardından aşıldı. Alman Milletvekillerinin Konya’daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na 8 Eylül 2017 tarihinde ziyaret etmelerine izin verildi.

Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik özellikle terör örgütü PKK ve DHKP-C’ye yönelik Almanya’nın tavırlarıyla başladı. Ardından 17-25 Aralık sürecinin ardından FETÖ üzerinde yoğunlaşan sürtüşmeler, hain darbe girişiminin ardından kaçanların bu ülkede yer bulması ve korunmasıyla zirve yaptı. Alman Parlamentosu, 1 Haziran 2016’da, 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendiren tasarıyı onaylayınca Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’ne yönelik ziyaret taleplerini veto etti. FETÖ’ye hamilik yapan Almanya, İncirlik’ten çekilme kararının ardından, 2017’nin Şubat ayında Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in ‘terör faaliyetine destek verdiği’ gerekçesiyle tutuklandı.

ZİYARET EYLÜL AYINDA

Bu tutuklanmayı siyasi olarak değerlendiren Almanya da ülkesinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hareket eden DİTİB’e casusluk suçlamasında bulunarak soruşturma başlattı. MİT görevlilerini deşifre etme ve hedef göstermenin yanı sıra Alman basınında, MİT’in bu ülkede büro kurduğu ve operasyon yaptığı şeklinde asılsız iddialar gündeme taşındı. Ülkenin istihbarat teşkilatına terör örgütü FETÖ mensuplarına yönelik verilen bilgiler, muhataplarına verilerek kaçmalarını da sağlayan Almanların Konya’daki 3. Ana Jet Üssü’ne yönelik ziyaret talepleri de bu ve benzeri biriken gerekçelerle gerilen ilişkiler sebebiyle reddedildi.

NATO üyesi her iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması için devreye giren NATO yöneticileri, her iki ülke ile temasa geçti. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller’in yaptığı görüşmeler sonuç verdi. Daha önce geçtiğimiz ayın ortasında Alman Federal Meclisi milletvekillerinin Konya ziyaretine izin vermeyen Türkiye, NATO’nun davetlisi olarak gerçekleşecek ziyarete izin verdi. Yapılan görüşmelerin ardından Alman Parlamentosu’nun Savunma Komisyonundaki bir grup milletvekilinin NATO’nun davetlisi olarak Konya’daki üssü ziyaretine izin çıktı. Hâlen bu üsste görev yapan ve Awacs uçaklarında görevinde bulunan Alman askerlerini ziyaret edecek heyet 8 Eylül 2017’de Türkiye’ye gelecek. Ancak planlanan bu ziyaret, Alman Federal Meclis’in liderliğinde değil NATO’nun parlamenterleri ve Gottemoeller’in eşliğinde gerçekleşecek.

ALMAN MUHALİFLER TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak bu durum Almanya Parlamentosu’ndaki muhalefet tarafından eleştirildi. Sol Partili Alexander Neu, Federal Meclis’i haklarından vazgeçtiği için eleştirdi ve “Bu, Erdoğan’ın önünde yine boyun eğmektir” iddiasında bulundu. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) için ise bu yeni bulunan çözüm bir istisna olarak değerlendirildi. SPD çevreleri, Awacs görevinin sadece Federal Meclis’in askerleri kendi inisiyatifiyle ziyaret edebilmesi garanti edilirse uzatılması gerektiği görüşünü dile getirdi. Bu arada NATO’nun arabuluculuk çabaları sırasında Alman Federal Meclis’in haklarına saygı gösterilmesi gerektiğinin de yönelik ifadeler kullanması da Alman Parlamenterler açısından olumlu bir gelişme olarak ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise Alman milletvekillerinin, Konya üssünde bulunan Alman askerlerini NATO çerçevesinde ziyaret etmelerinin iyi bir çözüm olduğunu söyledi.